Fisco: Occhionero (Iv), poco comprensibile mancato rinvio scadenze

- "Il mancato rinvio al 30 settembre delle scadenze fiscali, come chiedevano i commercialisti e come peraltro era già stato fatto lo scorso anno, rappresenta una decisione poco comprensibile e un errore". E' quanto scrive su Facebook la deputata di Italia viva Giusy Occhionero, secondo cui "contribuenti, imprenditori, partite Iva e professionisti dovranno affrontare ben 246 scadenze fiscali in un unico giorno. Dal governo - conclude -sarebbe stato necessario uno sforzo in più e maggiore sensibilità".(Com)