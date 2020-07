Fisco: Rampelli (Fd'I), su rinvio tasse retromarcia vergognosa governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, "la notizia del governo che ha chiuso all'ipotesi di un ulteriore rinvio delle tasse per le partite Iva, rischia di mettere in ginocchio piccole e medie imprese che, tra saldi e acconti, si ritroveranno a dover pagare inaspettatamente quelle scadenze fiscali che l'esecutivo aveva promesso di posticipare". "Invece di prorogare i termini ed aiutare il tessuto produttivo a risollevarsi - sottolinea in una nota - il premier Conte e il ministro Gualtieri voltano le spalle a professionisti e artigiani. Una retromarcia imbarazzante".(Com)