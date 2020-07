© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della cena fra i 27 capi di Stato e di governo riuniti oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo, è in corso un “vertice a quattro”. Come si legge sul suo profilo Twitter, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, sta incontrando la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen; il cancelliere tedesco, Angela Merkel; e il presidente francese, Emmanuel Macron. (Beb)