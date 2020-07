Intesa-Ubi: Intesa Sanpaolo aumenta corrispettivo ops, aggiunti 0,57 euro cash

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo tenutosi in data odierna ha deliberato di aumentare il Corrispettivo unitario dell’Offerta e di riconoscere,per ciascuna azione di Ubi Banca portata in adesione all’Offerta, un Corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, rappresentato dal Corrispettivo in Azioni indicato nel Documento di Offerta pubblicato il 26 giugno 2020, pari a n. 1,7000 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta, e da un Corrispettivo in denaro pari a euro 0,57". Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota. "Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Intesa Sanpaolo rilevato alla chiusura del 14 febbraio 2020 (pari a euro 2,502), il Corrispettivo unitario aumentato come sopra indicato esprime una valorizzazione pari a Euro 4,824 per ciascuna azione di Ubi Banca e dunque incorpora un premio del 44,7 per cento rispetto al prezzo dell’azione Ubi Banca registrato il 14 febbraio 2020(pari a euro 3,333) - prosegue al nota di Intesa Sanpaolo -. In caso di adesione integrale all’Offerta, il Corrispettivo in Denaro ricevuto dagli azionisti di UBI Banca è quantificabile incirca 80 milioni di euro per le Fondazioni a sostegno delle erogazioni alle comunità locali,e a circa 310 milioni di euro per le famiglie e gli imprenditori del territorio". Nella nota si legge ancora: "con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n. 1.144.285.146 azioni ordinarie di Ubi, comunicata in data 17 febbraio 2020 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito del documento di offerta (il 'Documento di Offerta') presso Consob in data 6 marzo 2020 (l’ 'Offerta'), Intesa Sanpaolo dall’annuncio del lancio dell’Offerta il 17 febbraio scorso ha sottolineato come il fine ultimo che si propone realizzando l’unione con Ubi Banca sia quello di generare benefici per tutti gli stakeholderdei due Gruppi - gli azionisti, le famiglie e le imprese clienti, le persone che vi lavorano, la comunità e l’ambiente in cui i due Gruppi operano - e di rafforzare al contempo il supporto all’economia reale e sociale dell’Italia, valorizzando le realtà locali". Intesa Sanpaolo, conclude, "con tale fine ultimo e nel suo ruolo di motore della crescita sostenibile e inclusiva e di punto di riferimento per la sostenibilità e la responsabilità sociale, ha ritenuto di tenere in considerazione la difficile situazione del territorio in cui si concentrano gli azionisti retail e più in generale gli stakeholder di Ubi Banca -come noto, duramente colpito dalla pandemia da Covid-19 - e di non aggravarla ulteriormente con effetti divisivi, seppure non intenzionali, che si possano ingenerare tra stakeholder favorevoli e contrari all’Offerta".(Com)