Intesa-Ubi: Messina, nasce nuovo leader europeo, attenzione a territori

- "La nostra Offerta Pubblica di Scambio Volontaria sulla totalità delle azioni Ubi Banca, lanciata lo scorso febbraio, nasce con l’obiettivo di creare una nuova realtà, leader nella crescita sostenibile e inclusiva. Ci ha mosso la certezza di poter generare benefici per tutti gli stakeholder: gli azionisti, le famiglie e le imprese clienti, le persone che vi lavorano, la comunità e l’ambiente in cui i due Gruppi operano. Tutto ciò nella convinzione di affrontare con lungimiranza il nuovo scenario del sistema bancario europeo degli anni ’20. Gli effetti della pandemia da Covid-19 stanno generando un nuovo contesto, profondamente più complesso: se per un verso questo conferisce una maggiore valenza strategica alle ragioni del nostro progetto, esso vede però duramente colpiti i territori in cui si concentrano gli azionisti e più in generale gli stakeholder di Ubi Banca. Forti del nostro ruolo di motore dell’economia reale e sociale, abbiamo voluto dare massima attenzione alla difficile situazione di queste comunità, anche nell’ottica di evitare effetti divisivi, seppure non intenzionali, venutisi a creare tra stakeholder che si sono dichiarati, anche in fasi più recenti, favorevoli all’Offerta rispetto a chi si è espresso in maniera contraria". Lo afferma Carlo Messina, consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo."Per queste ragioni - prosegue Messina - e sulla base di analisi valutative aggiornate, una volta ottenute tutte le autorizzazioni previste - Bce, Banca d’Italia, Consob, Antitrust, IVASS - abbiamo deciso di aumentare il corrispettivo unitario dell’Offerta e di riconoscere, oltre alla prevista componente in azioni - comprensiva del premio - una componente in contanti. La decisione assunta da Intesa Sanpaolo renderà pertanto possibile - in una fase di seria difficoltà economica e sociale, particolarmente pronunciata nei territori di riferimento di Ubi - destinare liquidità a famiglie, imprese, enti e Fondazioni azionisti di Ubi". (segue) (Com)