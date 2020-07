Intesa-Ubi: Messina, nasce nuovo leader europeo, attenzione a territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettiamo in campo un sostegno significativo per le comunità che intendiamo includere nella nuova realtà bancaria - prosegue Messina -, in modo da poter rafforzare complessivamente l’intera operazione. Alla base della nostra decisione c’è la convinzione di come un legame più forte con tutti gli azionisti di UBI renderà più solida e coesa la nuova realtà, permettendole così di affrontare meglio i nuovi scenari. Insieme daremo vita a una realtà resa più forte dal rinsaldato rapporto con: le famiglie, che con i loro risparmi rappresentano il presidio di base di ogni prospettiva di crescita della banca e dell’economia del paese; esse potranno contare sul nostro ruolo di banca leader nella progettualità per il sociale con programmi volti alla riduzione delle diseguaglianze; gli imprenditori, situati in una delle aree con maggior potenzialità di sviluppo, di creazione di occupazione, di capacità di competere a livello internazionale e base stabile e preziosa dell’azionariato e della storia di Ubi; le Fondazioni di Cuneo e Pavia, dotate di capitali stabili e pazienti: esse potranno unirsi alle Fondazioni azioniste storiche di Intesa Sanpaolo, da sempre un vantaggio competitivo formidabile per la nostra banca e allo stesso tempo divenire interlocutori privilegiati delle iniziative in tema di welfare, educazione, sostenibilità, innovazione, arte; in alcuni di questi progetti sarà inoltre rafforzata la collaborazione con le Diocesi azioniste di Ubi; gli investitori istituzionali il cui convinto sostegno ai progetti di Intesa Sanpaolo rappresenta uno dei pilastri alla base del posizionamento della nostra banca ai vertici europei del settore bancario". (segue) (Com)