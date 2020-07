Intesa-Ubi: Messina, nasce nuovo leader europeo, attenzione a territori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione presa oggi preserva pienamente la capacità reddituale e la solidità patrimoniale di Intesa Sanpaolo, permettendo di confermare tutti i principali obiettivi del progetto. Raggiungere un utile netto non inferiore a 5 miliardi di euro già nel 2022; distribuire ai propri azionisti dividendi elevati e sostenibili; accelerare la riduzione dei crediti deteriorati senza costi per gli azionisti; confermare una elevata solidità patrimoniale, con un common equity ratio previsto a un livello superiore al 13 per cento nel 2021; Creeremo una grande gruppo che, grazie al radicamento nei territori di appartenenza, sarà capace di rafforzare il sistema finanziario italiano e potrà ricoprire il ruolo di leader nello scenario bancario europeo", conclude Messina (Com)