Ue: Gualtieri, no veti da singoli Stati su programmi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra linea rossa" sulla trattativa per il Recovery Fund "è che questo piano sia adeguato alla sfida: servono risorse significative reperite con gli euro bond e utilizzate sulla base del metodo comunitario. Certo, pacchetti ambiziosi di riforme e investimenti ma definiti a livello dell'unione e non con veti dei singoli stati membri rispetto all'utilizzo" delle risorse "in un altro stato membro. Questo sarebbe improprio". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Tg La7. "La commissione valuterà i programmi" dei singoli stati "che verranno votati. Non passerà mai l'unanimità sull'esborso delle singole tranche" dei contributi. "E' la nostra linea rossa", ha concluso. (Rin)