Coronavirus: Usa, per Goldman Sachs un vaccino potrebbe essere approvato entro quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goldman Sachs pensa che un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere approvato prima della fine dell'anno negli Stati Uniti, mentre il paese cerca di arginare un vistoso aumento dei contagi. Lo riporta l'emittente "Cnbc". La rapida diffusione del virus ha portato il governo degli Stati Uniti a velocizzare lo sviluppo di un potenziale vaccino, portando un analista di Goldman, Salveen Richter, a pubblicare un rapporto in cui si ipotizza che "un vaccino potrebbe ottenere l'approvazione" entro quest'anno. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati 77.200 casi di coronavirus - infrangendo il precedente record giornaliero. I casi sono in aumento in quasi tutti gli Stati, mentre le autorità annullano le misure di distanziamento sociale. California, Florida e Texas sono alcuni degli Stati più colpiti. (Nys)