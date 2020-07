Fase 3: Salute-Iss, numero di nuovi casi contenuto ma ancora trasmissione diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un "controllo efficace dell’infezione da Sars-Cov-2, al momento siamo in una situazione di trasmissione stazionaria a livello nazionale in cui persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e talvolta associati a casi che hanno contratto l’infezione in tati esteri". È quanto si legge nel rapporto elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di Sanità relativo al monitoraggio sulla diffusione del coronavirus basato sui dati del periodo 6 – 12 luglio. Secondo quanto rilevato "il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto. Questo avviene grazie alle attività di testing-tracking-tracing che permettono di interrompere potenziali catene di trasmissione sul nascere. La riduzione nei tempi tra l’inizio dei sintomi e la diagnosi/isolamento - si legge nel rapporto - permette una più tempestiva identificazione ed assistenza clinica delle persone che contraggono l’infezione". (Rin)