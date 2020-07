Usa: Fmi prevede contrazione del Pil del 6,6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia degli Stati Uniti dovrebbe contrarsi del 6,6 per cento nel 2020 a causa degli effetti della pandemia di coronavirus, ma una nuova ondata di contagi potrebbe peggiorare fortemente il quadro. Lo afferma il Fondo monetario internazionale (Fmi) in una nota. Secondo l'istituto, il prodotto interno lordo (Pil) Usa si è contratto del 37 per cento nel secondo trimestre di quest'anno. I rischi per la maggiore economia mondiale, secondo l'Fmi, sono legati anche al forte incremento dei livelli di debito del governo federale e delle compagnie e dalla prospettiva di un lungo periodo di inflazione bassa o in territorio negativo. "Ci sono enormi incertezze che riguardano le conseguenze economiche della crisi del Covid-19. E' probabile che servirà un lungo periodo per il ripristino dell'economia e per il ritorno delle attività ai livelli pre-pandemici", scrive l'istituto.(Nys)