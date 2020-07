Spagna: ministero Istruzione destina 316 milioni di euro per attività di formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione spagnolo ha destinato 316,4 milioni di euro per le attività di formazione professionale nel 2020. Lo ha reso noto oggi il ministro dell'Istruzione di Madrid, Isabel Celaa, spiegando che i fondi rientrano nel piano strategico promosso dall'esecutivo per per modernizzare i corsi e avvicinarli alle esigenze del mercato del lavoro. Il ministro ha spiegato agli assessori regionali che dei 316,4 milioni complessivi, 265 milioni saranno destinati alla Comunità delle autonomie, sulla base di vari criteri legati alla popolazione attiva, alla dispersione geografica, al numero di aziende o al profilo demografico, attraverso un programma straordinario di cooperazione territoriale, mentre il resto per mettere in campo varie azioni del ministero. Sebbene la presentazione delle azioni nel campo della formazione professionale sia stata al centro di gran parte dell'incontro, il ministro ha anche passato in rassegna le principali iniziative realizzate negli ultimi mesi per coordinarsi con le Comunità autonome di fronte alla difficile situazione causata dalla Covid-19 e le necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare nelle scuole per affrontare il prossimo anno accademico in condizioni di sicurezza e salute. In particolare, il ministro ha evidenziato i 2 miliardi di euro del fondo Covid-19, che saranno trasferiti alle Regioni autonome per investimenti in istruzione; il programma "Educa en Digital" (360 milioni) e l'incremento del 22 per cento del fondo per le borse di studio e aiuti per l'anno accademico 2020-2021, il più grande incremento degli ultimi 10 anni.(Spm)