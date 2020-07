Usa: primarie democratiche per la Camera, il progressista Bowman batte Engel a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato progressista Jamaal Bowman ha sconfitto il presidente della commissione Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Eliot Engel, alle primarie democratiche a New York. Lo scrive il "New York Times", secondo cui si tratta di una vittoria "sorprendente" che mostra la crescente forza dell'ala progressista a fronte dell'establishment del Partito democratico. Bowman, preside di una scuola media, era stato appoggiato da esponenti di spicco della sinistra Dem quali il senatore Bernie Sanders, la senatrice Elizabeth Warren e la deputata Alexandria Ocasio-Cortez. Engel, entrato per la prima volta alla Camera dei rappresentanti nel 1989, era stato invece sostenuto dall'ex segretario di Stato Hillary Clinton e dal governatore di New York Andrew Cuomo. A prevalere è stata infine l'agenda fortemente anti-establishment di Bowman, che il mese scorso ha attaccato i miliardari come il fondatore di Amazon Jeff Bezos per aver "accumulato decine di miliardi di dollari mentre decine di migliaia di statunitensi morivano per il coronavirus". (Nys)