Fase 3: Salute-Iss, Rt sopra 1 in sei regioni, serve cautela

- Negli ultimi 14 giorni si osservano "stime del valore Rt superiori ad 1 in sei Regioni dove si sono verificati recenti focolai" ma "persiste l’assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali". È quanto si legge nel rapporto elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di Sanità relativo al monitoraggio sulla diffusione del coronavirus basato sui dati del periodo 6 – 12 luglio. "Seppur in diminuzione - si legge nel rapporto - in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di Sars-Cov-2 è ancora rilevante".(Rin)