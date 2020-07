Iran-Cina: Teheran punta su Pechino per uscire dall’isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni Cina e Iran hanno continuato a lavorare sotto traccia per un mega-accordo da 400 miliardi di dollari che, su un orizzonte di 25 anni, rafforzerebbe con decisione il legame tra la Repubblica popolare e la Repubblica islamica e che consentirebbe a Teheran di allentare la pressione esercitata dagli Stati Uniti con le sanzioni sul programma nucleare. Il progetto è nato nel 2016 in occasione di una visita del presidente Xi Jinping a Teheran e solo la scorsa settimana è stato approvato in via preliminare dal governo iraniano. Sull’intesa, tuttavia, le due parti continuano a trattare. Ieri durante la sua visita in parlamento il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha spiegato che la Repubblica islamica ha inviato nelle scorse settimane una propria bozza del piano a Pechino, che ha risposto con una propria versione. Il capo della diplomazia di Teheran ha assicurato che, una volta ultimato, il documento verrà presentato al parlamento “nel caso in cui vi siano modifiche di leggi in vigore” e che “nessun punto del piano verrà nascosto” all’opinione pubblica. (segue) (Res)