Iran-Cina: Teheran punta su Pechino per uscire dall’isolamento (2)

Tuttavia, in Iran sono non poche le preoccupazioni alimentate dal documento allo studio. Secondo il sito d'informazione "Iran Wire", la cui redazione è formata da giornalisti iraniani della diaspora, le concessioni di Teheran sarebbero "senza precedenti". Una bozza del progetto è stata pubblicata nei giorni scorsi dal "New York Times" e prevede una cooperazione militare su larga scala tra i due Paesi, comprese esercitazioni militari congiunte e sviluppo condiviso delle industrie nel campo della difesa. L'accordo impegna la Repubblica islamica a esportare petrolio greggio in Cina per 25 anni. Nel documento si fa ampio riferimento anche alle infrastrutture. La Repubblica islamica incoraggia la Cina a partecipare a progetti ferroviari e autostradali, concedendo ampio spazio alle aziende cinesi per operare nel settore dell'ingegneria civile iraniana. La cooperazione auspicata dal documento si estende anche al settore degli aeroporti, delle tecnologie per la navigazione aeronautica e altri aspetti relativi al settore dell'aviazione.