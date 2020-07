Iran-Cina: Teheran punta su Pechino per uscire dall’isolamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impressione è tuttavia che l’Iran abbia tutta l’intenzione di chiudere, e in fretta, l’accordo con la Cina. L’economia della Repubblica islamica è strozzata dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che nel maggio del 2018 si sono ritirati unilateralmente dal Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) sul nucleare iraniano, di cui proprio in questi giorni è ricorso il quinto anniversario. Ad acuire i problemi negli ultimi mesi è stata la combinazione del crollo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali e della pandemia di coronavirus, che ha colpito l’Iran più pesantemente di qualsiasi altro Paese nella regione mediorientale. Anche sul fronte della sicurezza l’attuale congiuntura appare complicata per Teheran, le cui infrastrutture energetiche, industriali e militari sono state interessate nelle ultime settimane da una serie di misteriose esplosioni e di incendi che ne hanno parzialmente compromesso la funzionalità. Tra fine giugno e inizio luglio gli incidenti (da alcuni osservatori attribuiti ad attacchi di Israele) hanno riguardato, tra gli altri, l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, il porto di Bushehr e il sito militare di Parchin. (segue) (Res)