Iran-Cina: Teheran punta su Pechino per uscire dall’isolamento (5)

- Attraverso il venticinquennale partenariato, la Cina concede una mano all’Iran perché rompa il crescente isolamento ed esca da una delle fasi più difficili della sua storia recente. Dall’altra parte, tuttavia, l’accordo serve a Pechino per rispondere alla manovra di accerchiamento nei suoi confronti pensata dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e che prevede il coinvolgimento di numerosi attori della regione Asia-Pacifico. La Cina, infatti, non solo attenuerebbe la portata delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti sull’Iran, ma accrescerebbe anche significativamente la propria influenza su una regione che Washington guarda da sempre con grande attenzione. Il piano di Pechino sembra svilupparsi, come spesso accade, su una doppia dimensione: da un lato quella economica, con i progetti della Nuova via della seta (Bri, Belt and road initiative) che si allungherebbero fino al Golfo passando per il Pakistan; dall’altro lato quella strategica, con il rafforzamento della presenza cinese in un’area di fondamentale importanza geopolitica per il controllo delle rotte mondiali degli idrocarburi. (Res)