Cile: coronavirus, aggiunte 1.057 vittime sospette a conteggio ufficiale

- Il ministero della Salute del Cile ha aggiunto oggi 1.057 nuovi decessi al conteggio ufficiale delle vittime della Covid-19 portando il numero totale delle morti dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus a 8.347. Si tratta dell'effetto della decisione adottata dalle autorità sanitarie di includere nel conteggio ufficiale anche il rilevamento portato avanti dal Dipartimento per le statistiche e l'informazione sanitaria (Deis), che include i casi di morti sospette anche in assenza di un test Pcr positivo. "La decisione di includere questi casi ha a che fare non solo con una richiesta insistente della comunità scientifica e accademica ma anche con un insieme di azioni pianificate all'interno del ministero della Salute che puntano ad unificare progressivamente le statistiche", ha dichiarato il direttore del dipartimento di Epidemiologia del ministero della Salute, Rafael Araos. Il cambiamento di metodologia avviene mentre il numero dei contagi giornalieri registra un lieve aumento, con 2840 casi confermati nelle ultime 24 ore, dopo settimane di tendenza al ribasso. (segue) (Abu)