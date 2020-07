Cile: coronavirus, aggiunte 1.057 vittime sospette a conteggio ufficiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assecondando questa tendenza al ribasso il governo ha decretato questa settimana la fine della quarantena preventiva contro la diffusione del nuovo coronavirus nelle due regioni del paese che presentano il minor indice di contagi, Los Rios e Aysen. "Non si tratta di un esperimento, se sarà necessario si tornerà indietro" ha affermato in questo senso il ministro della Salute. Secondo Paris la situazione a livello generale sta migliorando lentamente. Per contrastare la diffusione della pandemia il governo di Sebastian Pinera ha prorogato ad ogni modo fino al 15 settembre lo stato di eccezione costituzionale nel paese. Il decreto del governo affida tra le altre cose la gestione dell'ordine pubblico alle Forze armate e mantiene in vigore anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino in tutto il paese. Lo stato di eccezione permette al governo adottare misure straordinarie di carattere amministrativo e concede la facoltà di restringere le libertà di movimento, riunione e il diritto alla proprietà. (segue) (Abu)