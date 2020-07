Coronavirus: De Bertoldi (Fd'I), Codacons annuncia querela? Legga con attenzione Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Codacons annuncia una querela nei miei confronti? Bene, così non soltanto il ministero dello Sviluppo economico monitorerà, facendo chiarezza, la loro raccolte fondi in tema di coronavirus ma anche la magistratura potrà appurare la correttezza di quanto accaduto durante il lockdown". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e tesoro. "Piuttosto che annunciare querele il Codacons avrebbe dovuto leggere con attenzione quanto sollevato dal ministero dello Sviluppo economico che, infatti, ha condiviso le mie preoccupazioni sollecitando un monitoraggio - sottolinea -. Inoltre ha constatato come il Codacons abbia cambiato le modalità di raccolta fondi tanto da poterle dividere in due fasi: una prima con le donazioni che avvenivano attraverso un banner che rimandava a una pagina interna del sito internet dove si potevano effettuare le donazioni direttamente al Codacons; una seconda fase in cui la schermata è stata cambiata e questo, come spiega il ministero, per le numerose segnalazioni giunte. Ecco il Codacons querelerà anche questi? Perciò il Codacons farebbe bene a chiarire questa spiacevole vicenda ma soprattutto a chiarirsi le idee tenendo conto di quanto ha scritto il ministro Patuanelli nella sua risposta: 'Si condivide la preoccupazione del senatore interrogante, destata dal comportamento dell'Associazione sopra descritto. Il ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a monitorare affinchè condotte siffatte non si ripetano, con il rischio di provocare un danno a quegli stessi utenti che Associazioni di rilievo nazionale, come il Codacons, hanno il compito di tutelare'". (Com)