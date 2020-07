Coronavirus: Massolo (Fincantieri), pandemia dimostra che multilateralismo è percepito come incapace di risolvere crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi sanitaria provocata dal coronavirus ha portato alla luce il fatto che il "multilateralismo non è più percepito dai governi, e forse anche dalla pubblica opinione, come efficiente per risolvere conflitti, crisi e forse anche problemi globali". Lo ha detto Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e dell'Istituto di studi di politica internazionale (Ispi), durante il seminario "Multilateralism: another Covid casualty?", organizzato dalla rappresentanza permanente d'Italia presso le organizzazioni internazionali di Parigi nell'ambito di un ciclo preparato in vista della presidenza italiana del G20 nel 2021. Massolo ha sottolineato che alla base di questo fenomeno ci sono diverse cause, come "la fine dell'ordine liberale del mondo" e una nuova concezione della globalizzazione. Una situazione definita dagli esperti con il concetto di "G zero", dove non c'è una "leadership chiara", ha affermato il presidente di Fincantieri. Massolo ha continuato spiegando che "i governi sono sempre più percepiti come incapaci di dare risposte alle aspettative delle persone" e questo è "come un gatto che si morde la coda", in quanto una simile situazione fa emergere come reazione delle posizioni ultranazionaliste.(Frp)