Mali: Alto commissariato Onu diritti umani, governo tuteli manifestanti

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha esortato il governo del Mali a garantire che le unità di sicurezza non abusino del loro ruolo e si astengano dall'usare forza ingiustificata per mantenere l'ordine durante le proteste antigovernative in corso. "Siamo particolarmente preoccupati per gli eventi (verificatisi) nella capitale Bamako lo scorso fine settimana, quando forze speciali hanno sparato non a salve contro i manifestanti", si legge in una nota pubblicata oggi, nella quale si sottolinea che secondo la divisione Diritti umani e protezione della Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) almeno 14 manifestanti - tra cui una donna e due ragazzi - sono stati uccisi e altri 154 sono rimasti feriti. L'Alto commissariato sottolinea inoltre che la decisione del presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keita di avviare indagini sulle violenze è "benvenuto": a questo proposito è "essenziale" che tutte le accuse di violazioni dei diritti umani e atti di violenza commessi durante le proteste siano indagate "prontamente, con cura, in modo trasparente e indipendente" e che i responsabili siano perseguiti per le loro azioni. La divisione Diritti umani e protezione di Minusma, si aggiunge, ha a sua volta avviato una missione conoscitiva "per indagare sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani durante le proteste". (segue) (Res)