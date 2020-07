Mali: Alto commissariato Onu diritti umani, governo tuteli manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista all’emittente televisiva “France 24”, il primo ministro del Mali, Boubou Cisse, si è scusato per gli “eccessi” da parte delle forze di sicurezza, che la scorsa settimana hanno aperto il fuoco contro i manifestanti anti-governativi, ma ha nuovamente respinto la richiesta di dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keita avanzata dall’opposizione. “Sfortunatamente ci sono stati degli eccessi. Quello che è successo è davvero deplorevole. Ci scusiamo per questo”, ha dichiarato Cisse, aggiungendo che i pubblici ministeri hanno aperto un'inchiesta sulle violenze. Una delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) è a Bamako in queste ore per cercare di mediare una soluzione alla crisi, ma gli oppositori di Keita hanno finora rifiutato di ritirare la loro richiesta di dimissioni del presidente. “È inconcepibile perché il presidente è stato eletto democraticamente”, ha detto Cisse. “Penso che sia importante che chiunque arrivi a questo livello di responsabilità nel nostro paese lo faccia attraverso il processo democratico”, ha aggiunto. La delegazione Cedeao, guidata dall'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, dovrebbe incontrare oggi Keita e i leader dell'opposizione. (segue) (Res)