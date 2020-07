Mali: Alto commissariato Onu diritti umani, governo tuteli manifestanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contempo, una coalizione di organizzazioni della società civile (Cso) nell'Africa occidentale ha incaricato la Cedeao di dare priorità al suo intervento in Mali per la crisi che ha colpito il Paese. In un documento firmato da direttori di circa 100 organizzazioni regionali della società civile, si chiede al presidente nigerino Issoufou Mahamadou, che è presidente dell'Autorità dei capi di Stato e di governo della Cedeao si afferma che la crescente tensione politica in Mali, derivante dalle elezioni legislative del maggio 2020 dovrebbe essere affrontata con urgenza. Guidata dal direttore del Centro per la democrazia e lo sviluppo (Cd), Idayat Hassan, la coalizione ha esortato Issoufou a impegnarsi con le parti coinvolte nella crisi per risolvere lo stallo tra il governo di Keita e la coalizione di opposizione M5-Rfp, promotrice delle proteste e che comprende il Coordinamento dei movimenti di associazioni e simpatizzanti dell'Imam Mahmoud Dicko (Cmas), il Fronte per la salvaguardia della democrazia (Fsd) ed Espoir Mali Koura (Emk). (segue) (Res)