Regionali: M5s sul blog, Sansa candidato presidente Liguria del Movimento e del centrosinistra

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, annuncia che "il candidato presidente del M5s e della coalizione di centrosinistra per la presidenza della regione Liguria sarà Ferruccio Sansa. Il 6 marzo scorso - si legge nel post - il Movimento cinque stelle della Liguria ha accolto la proposta del capo politico di avviare un dialogo con il Partito democratico ed altre forze civiche e politiche, con l’obiettivo di condividere alcuni punti di programma e individuare un candidato civico comune. Dopo lo stop obbligato dovuto al lockdown, una delegazione composta da portavoce liguri nazionali, regionali e comunali (composta da Marco Mesmaeker , Roberto Traversi, Marco Rizzone, Andrea Melis e Luca Pirondini) ha avviato un percorso di confronto, dapprima sui temi, trovando la piena convergenza sulle condizioni che avevamo posto come imprescindibili - rileva il M5s -, e successivamente sul candidato che potesse rappresentare tutte le forze politiche che hanno condiviso questo percorso. Le delegazioni hanno scelto Ferruccio Sansa. Un giornalista che ha sempre dimostrato una passione e rispetto per la sua terra: il suo lavoro e le battaglie che ha condotto lo dimostrano". (segue) (Rin)