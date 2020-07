Regionali: M5s sul blog, Sansa candidato presidente Liguria del Movimento e del centrosinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post sul blog delle Stelle, poi, osserva a proposito di Sansa: "La sua candidatura esprime la chiara volontà di mettere al centro la società civile, i cittadini liguri, i loro diritti ed esigenze, così da liberare finalmente questa terra da coloro che in questi anni hanno avuto il solo obiettivo di mantenere e rafforzare il proprio potere. E ancora oggi, purtroppo, realtà che appartengono al passato continuano ad imporre il loro volere, grazie al sostegno dell’attuale amministrazione regionale. La Liguria - continua il Movimento cinque stelle - non merita questo. Merita una guida che con impegno, concretezza e senso di responsabilità possa ridarle quella dignità e quel futuro che le sono stati negati fino ad oggi. A Sansa spetta ora il compito di condurre questa battaglia. Il Movimento cinque stelle - conclude il post - sarà protagonista di questa campagna elettorale e darà il massimo sostegno per realizzare quel vero cambiamento che i cittadini liguri attendono da troppo tempo". (Rin)