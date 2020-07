Usa: dipartimento di Stato segnala cinque cittadini cinesi per traffico illegale di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato ed il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno segnalato cinque cittadini cinesi e due compagnie cinesi per traffico di stupefacenti. In una nota, i due dipartimenti spiegano che Ji Songyan, Zhan Longbao, Cheng Guifeng, Zheng Guangfu e Hu Qi, con le compagnie Wuhan Livika Technology Co. Ltd. e Global United Biotechnology Inc., si sono resi responsabili di traffico di oppiacei sintetici ed altri traffici di narcotici. La segnalazione, si legge, rientra negli sforzi di governo fatti da Washington per "reprimere il fentanil e altri oppioidi sintetici, trafficati dalla Cina, che hanno causato la morte di centinaia di migliaia di americani". Il dipartimento di Stato, prosegue il comunicato, si impegna a combattere il traffico di droga a livello globale, anche attraverso programmi che cercano di interrompere e scoraggiare il traffico illecito di droga e le reti transnazionali di criminalità organizzata.(Nys)