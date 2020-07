Iran sull'orlo della bancarotta si affida alla Cina che promette 400 miliardi di dollari in 25 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni Cina e Iran hanno continuato a lavorare sotto traccia per un mega-accordo da 400 miliardi di dollari che, su un orizzonte di 25 anni, rafforzerebbe con decisione il legame tra la Repubblica popolare e la Repubblica islamica e che consentirebbe a Teheran di allentare la pressione esercitata dagli Stati Uniti con le sanzioni sul programma nucleare. Il progetto è nato nel 2016 in occasione di una visita del presidente Xi Jinping a Teheran e solo la scorsa settimana è stato approvato in via preliminare dal governo iraniano. Sull’intesa, tuttavia, le due parti continuano a trattare. Ieri durante la sua visita in parlamento il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha spiegato che la Repubblica islamica ha inviato nelle scorse settimane una propria bozza del piano a Pechino, che ha risposto con una propria versione. Il capo della diplomazia di Teheran ha assicurato che, una volta ultimato, il documento verrà presentato al parlamento “nel caso in cui vi siano modifiche di leggi in vigore” e che “nessun punto del piano verrà nascosto” all’opinione pubblica.Tuttavia, in Iran sono non poche le preoccupazioni alimentate dal documento allo studio. Secondo il sito d’informazione “Iran Wire”, la cui redazione è formata da giornalisti iraniani della diaspora, le concessioni di Teheran sarebbero “senza precedenti”. Una bozza del progetto è stata pubblicata nei giorni scorsi dal “New York Times” e prevede una cooperazione militare su larga scala tra i due Paesi, comprese esercitazioni militari congiunte e sviluppo condiviso delle industrie nel campo della difesa. L'accordo impegna la Repubblica islamica a esportare petrolio greggio in Cina per 25 anni. Nel documento si fa ampio riferimento anche alle infrastrutture. La Repubblica islamica incoraggia la Cina a partecipare a progetti ferroviari e autostradali, concedendo ampio spazio alle aziende cinesi per operare nel settore dell'ingegneria civile iraniana. La cooperazione auspicata dal documento si estende anche al settore degli aeroporti, delle tecnologie per la navigazione aeronautica e altri aspetti relativi al settore dell'aviazione.Secondo il piano, inoltre, la Cina sarà un attore chiave nello sviluppo della costa di Jask, nella provincia iraniana di Hormozgan. È prevista la partecipazione di Pechino alla costruzione di una città industriale, di raffinerie e industrie legate alla petrolchimica, all'acciaio e all'alluminio. La Cina si impegna, inoltre, a sostenere la costruzione di centri turistici, industriali e porti nella regione di Makran. Il documento di partenariato globale concede a Pechino anche lo sviluppo della rete di quinta generazione di telefoni cellulari (5G) in Iran, oltre che la realizzazione di motori di ricerca, piattaforme di messaggistica istantanea, e-mail, software antivirus, router Internet e tecnologia Gps, telefoni cellulari, tablet e laptop. Zarif ha invece respinto le voci sulla possibile cessione alla Cina dell’isola di Kish, a nord dello Stretto di Hormuz, affermando che tali indiscrezioni sarebbero state diffuse da coloro che vogliono impedire uno sviluppo delle reazioni tra Teheran e Pechino. “Le relazioni della Repubblica islamica dell'Iran con la Cina sono relazioni strategiche basate su interessi comuni e rispetto reciproco”, ha proseguito Zarif, ribadendo che l’accordo con Pechino tiene conto del perseguimento degli interessi nazionali.L’impressione è tuttavia che l’Iran abbia tutta l’intenzione di chiudere, e in fretta, l’accordo con la Cina. L’economia della Repubblica islamica è strozzata dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, che nel maggio del 2018 si sono ritirati unilateralmente dal Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) sul nucleare iraniano, di cui proprio in questi giorni è ricorso il quinto anniversario. Ad acuire i problemi negli ultimi mesi è stata la combinazione del crollo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali e della pandemia di coronavirus, che ha colpito l’Iran più pesantemente di qualsiasi altro Paese nella regione mediorientale. Anche sul fronte della sicurezza l’attuale congiuntura appare complicata per Teheran, le cui infrastrutture energetiche, industriali e militari sono state interessate nelle ultime settimane da una serie di misteriose esplosioni e di incendi che ne hanno parzialmente compromesso la funzionalità. Tra fine giugno e inizio luglio gli incidenti (da alcuni osservatori attribuiti ad attacchi di Israele) hanno riguardato, tra gli altri, l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, il porto di Bushehr e il sito militare di Parchin.Attraverso il venticinquennale partenariato, la Cina concede una mano all’Iran perché rompa il crescente isolamento ed esca da una delle fasi più difficili della sua storia recente. Dall’altra parte, tuttavia, l’accordo serve a Pechino per rispondere alla manovra di accerchiamento nei suoi confronti pensata dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e che prevede il coinvolgimento di numerosi attori della regione Asia-Pacifico. La Cina, infatti, non solo attenuerebbe la portata delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti sull’Iran, ma accrescerebbe anche significativamente la propria influenza su una regione che Washington guarda da sempre con grande attenzione. Il piano di Pechino sembra svilupparsi, come spesso accade, su una doppia dimensione: da un lato quella economica, con i progetti della Nuova via della seta (Bri, Belt and road initiative) che si allungherebbero fino al Golfo passando per il Pakistan; dall’altro lato quella strategica, con il rafforzamento della presenza cinese in un’area di fondamentale importanza geopolitica per il controllo delle rotte mondiali degli idrocarburi. (Res)