Usa-Ue: Pompeo, "profonda delusione" su annullamento accordo per trasferimento dati personali

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si è detto “profondamente deluso” dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha annullato l’accordo tra l’Ue e gli Stati Uniti sul trasferimento dati personali. “Gli Stati Uniti condividono i valori dello stato di diritto e della protezione delle nostre democrazie con i nostri partner nell'Unione europea, pertanto siamo profondamente delusi dal fatto che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato il Privacy shield framework tra Ue e Usa”, ha affermato Pompeo secondo quanto riferito in un comunicato del Dipartimento di Stato Usa. “Gli Stati Uniti stanno esaminando questo risultato e le conseguenze e implicazioni per oltre 5.300 aziende europee e statunitensi, che rappresentano milioni di posti di lavoro e oltre 7,1 trilioni di dollari in transazioni commerciali”, ha aggiunto. (segue) (Nys)