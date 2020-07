Usa-Ue: Pompeo, "profonda delusione" su annullamento accordo per trasferimento dati personali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti e l’Ue “hanno un interesse comune nella protezione della privacy individuale e nel garantire la continuità dei trasferimenti dei dati commerciali. I flussi di dati ininterrotti sono essenziali per la crescita economica e l’innovazione, per aziende di tutte le dimensioni e in ogni settore particolarmente poiché entrambe le nostre economie si riprendano dagli effetti della pandemia di Covid-19”. Secondo Pompeo, “questa decisione ha un impatto diretto sia sulle aziende europee che operano negli Stati Uniti che l’inverso, di cui oltre il 70 percento sono piccole e medie imprese”. Per questo, ha concluso il segretario di Stato Usa, “gli Stati Uniti continueranno a lavorare a stretto contatto con l'Ue per trovare un meccanismo per consentire il trasferimento senza ostacoli di dati essenziali dall'Ue agli Stati Uniti”. (segue) (Nys)