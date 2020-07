Usa-Ue: Pompeo, "profonda delusione" su annullamento accordo per trasferimento dati personali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito ieri con una sentenza che l’accordo per il trasferimento di dati tra Europa e Stati Uniti non è valido, invitando altresì le autorità nazionali a misure più severe per proteggere la privacy dei dati degli utenti. Secondo i giudici della Corte, l'accordo denominato "Privacy Shield" non garantirebbe garanzie sufficienti rispetto alle leggi statunitensi in materia di sorveglianza e sicurezza della privacy. Come riportato dalla stampa internazionale, la sentenza non provoca automaticamente il blocco dei trasferimenti di dati al di fuori dell'Ue, in quanto esiste un altro meccanismo legale che alcune società possono utilizzare. Ciò significa che il controllo sui trasferimenti di dati sarà intensificato e che l'Ue e gli Stati Uniti potrebbero dover trovare un nuovo sistema che garantisca che ai dati degli europei sia assicurata negli Stati Uniti la stessa protezione della privacy degli Stati Uniti. Il caso è iniziato dopo che l'ex analista dell'agenzia per la Sicurezza nazionale (Nsa), Edward Snowden, ha rivelato nel 2013 l’esistenza di un sistema di sorveglianza su Internet creato dagli Stati Uniti per entrare in possesso di dati e comunicazione degli utenti tramite i social media. (Nys)