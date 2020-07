Sudan: centinaia di persone in piazza a Khartum contro abolizione divieto consumo alcolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone sono scese in strada nella capitale del Sudan, Khartum, per protestare contro la recente decisione del governo di liberalizzare la vendita e il consumo di alcolici ai cittadini non musulmani. I manifestanti, che si oppongono a qualsiasi allentamento delle leggi islamiche, hanno scandito slogan contro la “laicizzazione” e la “secolarizzazione” della società sudanese, puntando il dito in particolare contro il premier Abdalla Hamdok, accusato di voler ingraziarsi gli Stati Uniti per ottenere in cambio la rimozione del Sudan dalla lista dei paesi considerati finanziatori del terrorismo. In base al provvedimento, ora ai non musulmani è concesso di consumare alcol ma solamente in privato, mentre il divieto permane per i fedeli musulmani. Oltre alla liberalizzazione dell’alcol, di recente il governo sudanese ha anche abolito la legge sull'apostasia e le fustigazioni pubbliche, oltre a sollevare l’obbligo per le donne di ottenere il consenso di un parente maschio per viaggiare con i loro figli. Le riforme sono un tentativo da parte delle autorità di transizione sudanesi di smarcarsi dalle rigide leggi islamiste imposte dopo la salita al potere del presidente Omar al Bashir, nel 1989, e di venire incontro alle richieste della società civile che chiede più libertà civili.(Res)