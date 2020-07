Autostrade: Bernini (FI), governo mistifica realtà, restano troppe ombre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini interviene in una nota su Autostrade. “Secondo il ministro Gualtieri, sul caso Autostrade è riduttivo parlare di statalizzazione, perché si tratterebbe solo di 'una impegnativa operazione di politica industriale' - spiega -. Per la sua collega De Micheli, inoltre, la famiglia Benetton avrebbe deciso 'liberamente' il passo indietro. Come al solito, questo governo mistifica la realtà, essendo chiaro che i Benetton hanno agito sotto la minaccia del ritiro della concessione. Alla fine Aspi viene nazionalizzata e i Benetton ricevono un prezzo inferiore a quello di mercato con una compravendita fatta al di fuori delle regole. Su una sola cosa Gualtieri ha ragione: parlare di statalizzazione è poco. Si tratta infatti di un vero e proprio esproprio di Stato”.(Com)