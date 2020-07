Imprese: Banchieri (Fiepet) a "Nova", con lo smart working uffici vuoti, bar e ristoranti in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per bar e ristoranti c'è "un serio calo di incassi" causato dallo smart working negli uffici, dovuto all'emergenza Covid. A dirlo ad "Agenzia Nova" è Giancarlo Banchieri, presidente nazionale di Fiepet, la Federazione italiana pubblici esercizi che ha parlato di "una flessione importante, del 30-40 per cento" causata da "uno stravolgimento delle abitudini: alle attività manca tutta la parte delle colazioni e della pausa pranzo". Per Banchieri, presidente anche di Confesercenti a Torino, il riferimento è soprattutto al capoluogo piemontese, ma non solo. In altre città, come Roma, Milano o Firenze, "la situazione è devastante: tra smart working e assenza del turismo internazionale c'è stato un calo enorme degli incassi - ha spiegato Banchieri -. Questo provocherà una morìa nella somministrazione e nella ristorazione, che rappresentano un'eccellenza per questo Paese. In Italia ci sono 300 mila aziende di ristorazione con 1 milione 200 mila occupati: si rischia un ridimensionamento importante". (segue) (Rpi)