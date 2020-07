Imprese: Banchieri (Fiepet) a "Nova", con lo smart working uffici vuoti, bar e ristoranti in crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per invertire la rotta, "secondo noi va rivisto il meccanismo dello smart working", ha aggiunto il presidente della Federazione italiana pubblici esercizi. Banchieri ha detto di augurarsi che i dipendenti della Pubblica amministrazione possano tornare nei luoghi di lavoro, "in sicurezza", proprio come hanno già fatto i dipendenti nel settore privato. "Ma questo è un discorso non sufficiente - ha continuato -. I cali di fatturato ci sono e ci saranno per tanto tempo". E Fiepet chiede di trovare il modo di abbassare i costi delle aziende: "Noi facciamo due richieste molto precise - ha detto -. Da un lato una decontribuzione: chiediamo che, per un periodo, i nostri dipendenti che rientrano dalla Cassa integrazione possano costare di meno, per avere un calo nel costo del lavoro; dall'altro lato chiediamo un sostegno negli affitti". Infatti, "soprattutto nelle grandi città il doppio fenomeno di smart working e turismo assente sta provocando incassi molto più bassi con affitti importantissimi: se non ci sarà un aiuto in questo senso diventerà difficile portare avanti l'attività". (segue) (Rpi)