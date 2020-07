Imprese: Banchieri (Fiepet) a "Nova", con lo smart working uffici vuoti, bar e ristoranti in crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento, anche nelle attività di ristorazione, i licenziamenti sono bloccati, ma non è chiaro cosa potrà accadere più avanti. "Innanzitutto è necessario estendere la Cassa integrazione perché il lavoro ancora non c'è - ha premesso Banchieri -. E se non ci saranno gli aiuti richiesti il rischio è che, appena ci sarà la possibilità di licenziare, in tantissimi lasceranno a casa i propri dipendenti. La volontà dei ristoratori è di tenere la squadra che hanno formato negli anni, non di licenziarla. Ma bisogna metterli nelle condizioni di farlo". (Rpi)