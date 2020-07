Aerospazio: torna nel 2020 il Technology Contest di Telespazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna anche nel 2020 il #T-TeC - Telespazio Technology Contest, l’iniziativa di open innovation di Telespazio (joint venture tra Leonardo e Thales rispettivamente al 67 e al 33 per cento) per valorizzare le attività di ricerca universitarie e promuovere lo sviluppo e l’innovazione, quest’anno aperto anche agli studenti di tutta Europa. Un’occasione, scrive la società, per valorizzare le proprie idee e intuizioni e allo stesso tempo partecipare al processo di innovazione di una grande realtà come Telespazio. Questo, stando a Telespazio, il principale obiettivo dell’iniziativa, che sarà aperta a studenti, laureati e non, per promuovere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica tra le generazioni più giovani. Il progetto fa parte del più ampio “Idea Factory” del gruppo Leonardo. Dopo la prima edizione dello scorso anno che ha coinvolto solo le università italiane, nel 2020 l’iniziativa sarà aperta anche agli atenei europei che hanno aderito all’iniziativa: sono in totale 32 i dipartimenti che hanno accettato la sfida del #T-TeC, divisi tra 20 università in 15 diverse città europee. “È un’opportunità per diffondere ancora di più la cultura della tecnologia e coinvolgere sempre più giovani innovatori nel mondo dello spazio, incrociando il loro percorso con quello della grande industria di settore per favorire una crescita reciproca”, ha commentato Marco Brancati, chief technology and innovation officer di Telespazio (segue) (Com)