Aerospazio: torna nel 2020 il Technology Contest di Telespazio (2)

- Anche quest’anno, scrive la società, sono numerosi i temi tecnologici sui quali i concorrenti al contest potranno presentare idee e intuizioni: nello specifico, si tratta di piattaforme e applicazioni di geo informazione; ground segment e ground-as-a-service (GaaS); sistemi autonomi e senza pilota; comunicazioni ibride; sicurezza cyber in ambito spaziale; esplorazione spaziale; servizi in orbita; comunicazioni quantistiche; e space traffic management e space domain awareness. Le idee proposte, spiega Telespazio, potranno sfidarsi per due diverse categorie di premi: a “Photon” partecipano le idee che determinano un progresso significativo in una tecnologia o in un particolare ambito scientifico del settore aerospaziale; mentre la categoria “Light” riguarda invece idee e innovazioni con un particolare focus sull'integrazione di strutture terrestri e spaziali per lo sviluppo di sistemi in grado di promuovere nuove soluzioni o servizi innovativi. Completata la raccolta delle proposte, nel mese di novembre una giuria composta da rappresentati di Telespazio, Leonardo, Agenzia spaziale italiana e Agenzia spaziale europea (Esa) valuterà le idee presentate. Nel corso dell’evento di premiazione che si svolgerà alla fine di novembre la giuria indicherà i vincitori delle due categorie. (Com)