Egitto-Grecia: ambasciatore Garilidis, vicini ad accordo su confini marittimi

- La Grecia e l'Egitto sono vicine alla firma di un accordo per la definizione dei confini marittimi. Lo ha detto l'ambasciatore greco al Cairo, Nikos Garilidis, in un’intervista al quotidiano egiziano “Al-Ahram”. "Siamo vicini, molto vicini", ha detto Garilidis secondo cui negli ultimi tre anni si sono svolti 13 cicli di negoziati tra il Cairo e Atene sulla questione. "L'ultimo round di colloqui si è concluso ad Atene martedì (14 luglio)", ha aggiunto l’ambasciatore. Il mese scorso il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, si è recato al Cairo per dei colloqui sulla definizione della Zona economica esclusiva e sulla situazione nel Mediterraneo orientale. La testata riferisce che un accordo sulla delimitazione della Zee tra la Grecia e l'Egitto non sarebbe di gradimento per la Turchia che l'anno scorso ha firmato un accordo sulla demarcazione dei confini marittimi con il Governo di accordo nazionale libico. Durate la visita di giugno in Egitto, Dendias ha discusso con il presidente egiziano, Abdel Fatah Al Sisi, e con l’omologo Sameh Shoukry, proprio dell’accordo sui confini marittimi e di altri temi legati alla cooperazione bilaterale oltre che alla crisi libica.(Cae)