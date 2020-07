Rocca Priora: comune, dal 7 al 9 agosto "Festa ambiente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Progettare il nostro domani, dopo i giorni del dolore significa progettare il cambiamento con audacia e innovazione". Questo è l’obiettivo dell’assessora all'Ambiente Carmen Zorani del Comune di Rocca Priora, che con la prima "Festa ambiente" che si terrà dal 7 al 9 agosto nel parco Dandini, focalizzerà temi centrali nel nostro vivere quotidiano. "L’ambiente - spiega - non è una parola da riempire di contenuti che, a seconda delle circostanze e dei tempi, riempiamo di vuoto. L’ambiente è stile di vita. L’ambiente è cura, è affetto ed emozione. Prendersi cura è un atto d’amore, l’ambiente è bellezza ed armonia. Le ricette ecologiche sono sfide, passione e coraggio e questo assessorato ha già concretamente avviato un percorso virtuoso attraverso le delibere sul Plastic free e sull’emergenza dei cambiamenti climatici, su continui monitoraggi della qualità dell’aria e del Radon, sulla recente moratoria sulle antenne 5g e anche sulla costante attenzione nel conferimento dei rifiuti attestandosi tra i comuni più virtuosi e plastic free d’Italia. A questo si andrà ad aggiungere anche una prossima verifica, in collaborazione con Arpa Lazio, delle antenne delle telecomunicazioni già installate sul nostro territorio". (segue) (Com)