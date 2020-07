Fondi Lega: caso "Lombardia Film Commission", fermato, innesco situazioni che non so dove si va a finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io, innesco una serie di situazioni che io non lo so dove si va a finire perché poi da questa si va alle cantine, dalle cantine si va al capannone, dal capannone si va alla fondazione, dalla fondazione si va Fidirev, si va ai versamenti, si va a tutto, io per 30 mila euro non so [...] se vale la pena fa tutto sto casino". È quanto la "testa di paglia" Sostegni dice a Michele Scillieri, commercialista "amministratore di fatto" di due delle società coinvolte nell'inchiesta della Procura di Milano in una conversazione intercettata dalla Guardia di Finanza e contenuta nel provvedimento di fermo disposto dai pm nel confronto del liquidatore di 62 anni della "Paloschi srl", fermato due sere fa per peculato ed estorsione.(Rem)