Tunisia: Unione sindacale Tataouine, chiusura valvola oleodotto non è nostra responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura della valvola di pompaggio dell'oleodotto presso El Kamour, nel governatorato meridionale di Tataouine, in Tunisia, non è una responsabilità dei sindacati che hanno indetto uno sciopero dei lavoratori delle imprese nel settore petrolifero. Lo riferisce ad “Agenzia Nova”, Adnen Yahyaoui, membro del consiglio direttivo dell'Unione sindacale regionale di Tataouine. Secondo Yahyauni, l’unione sindacale “non può costringere i manifestanti ad aprire nuovamente la valvola” a causa della situazione di forte tensione. “I manifestanti non fermeranno la loro protesta fino a quando il governo non realizzerà le loro richieste”. Il membro del consiglio diretto dell’Unione sindacale di Tataouine ha ammesso di “rifiutare” questo modo di protestare, sottolineando di trovarsi in disaccordo con la decisione di chiudere la valvola di pompaggio dell’oleodotto. “L’Unione sindacale ha invitato il governo a intervenire e sedersi al tavolo dei negoziati per trovare una soluzione che soddisfi tutti", ha dichiarato Yahyauni, sottolineando di non aver ancora ricevuto alcuna risposta né riscontro da parte dell’esecutivo. (segue) (Tut)