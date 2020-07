Tunisia: Unione sindacale Tataouine, chiusura valvola oleodotto non è nostra responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 luglio, un gruppo di manifestanti ad El Kamour ha chiuso la valvola di pompaggio dell'oleodotto locale. In precedenza sembrava che i dimostranti potessero desistere da questa misura di protesta che comporterà danni all’economia nazionale. Dopo la chiusura della valvola di pompaggio, nella regione sono stati schierati rinforzi militari e di sicurezza. Tra le rivendicazioni del movimento rientrano l'attuazione dell'accordo di El Kamour del 2017 e la risoluzione dei problemi che riguardano diversi settori come la salute, lo sviluppo e l'occupazione. Haddad ha spiegato che queste proteste sono una difesa legittima delle risorse energetiche di tutti i tunisini in tutte le regioni del paese, aggiungendo che "la ripresa delle manifestazioni è arrivata dopo che il governo non ha rispettato i propri impegni contenuti nell'accordo di El Kamour" e che l'esecutivo "ha piuttosto scelto di difendersi con l'uso di gas lacrimogeni contro i manifestanti". (segue) (Tut)