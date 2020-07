Tunisia: Unione sindacale Tataouine, chiusura valvola oleodotto non è nostra responsabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, questi ultimi esigono l'assunzione di 1.500 persone nelle società petrolifere installate nella regione nonché quella di 500 lavoratori supplementari nelle imprese di giardinaggio dell'area. Al contempo, rivendicano un versamento annuale di 32 milioni di dollari a favore del fondo di sviluppo della regione. Haddad ha altresì affermato che "la relazione tra governatore e governato deve basarsi su rispetto e trasparenza, ma attraverso le pratiche del governo Fakhfakh è diventato chiaro che l'approccio perseguito da quest'ultimo è di imposizione della forza". La zona di El Kamour è desertica e si trova a circa 110 chilometri dal capoluogo del governatorato e costituisce un punto di passaggio per la maggioranza dei veicoli appartenenti alle società petrolifere. Secondo dati governativi, i giacimenti di Tatauoine - periferica regione della Tunisia meridionale conosciuta al grande pubblico come “il pianeta Tatooine" della fortunata saga cinematografica Guerre Stellari - contribuiscono per il 40 per cento alla produzione petrolifera tunisina e al 20 per cento di quella di gas naturale. (Tut)