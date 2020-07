Venezuela-Usa: ex governatore Richardson conclude visita a Caracas, restano in carcere detenuti statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex rappresentante Usa presso le Nazioni Unite ed ex governatore dello stato del New Mexico, Bill Richardson, ha terminato la sua visita in Venezuela senza riuscire ad ottenere la liberazione dei cittadini statunitensi detenuti. Il diplomatico era partito lunedì scorso alla volta di Caracas su richiesta dei familiari di diversi detenuti Usa per una “missione umanitaria” volta ad ottenere la loro liberazione. In un comunicato l’ex governatore ha riferito di avere avuto un incontro con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con il quale ha discusso la possibile liberazione dei cittadini statunitensi e altri affari umanitari relativi al Covid-19. Richardson tuttavia ha riconosciuto di non “avere potuto assicurare la liberazione degli statunitensi”. “I nostri pensieri sono con le famiglie dei sei dirigenti della Citgo - Tomeu Vadell, Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, José Angel Pereira e Alirio e José Luis Zambrano - e i due ex berretti verdi Luke Denman e Airan Berry”, ha dichiarato. (segue) (Nys)