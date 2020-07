Milano: Labriola (FI), mancata regolamentazione monopattini è altro capolavoro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aumentano gli incidenti che vedono coinvolti i monopattini elettrici, cosa prevedibile visto l'aumento esponenziale che si è avuto nelle vendite grazie agli incentivi statali e alla regolamentazione poco chiara cui sono sottoposti, a scapito della sicurezza. Il mancato obbligo del casco è una grave svista del governo che come sempre ha fatto le cose a metà, non adeguando le normative e non garantendo la sicurezza, tanto più dal momento che in poche settimane si sono diffusi a macchia d'olio anche i servizi di noleggio che, se gli utenti non sono pratici del mezzo, aumentano il rischio di incidenti". Lo spiega in una nota la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola. "Inoltre - aggiunge -, il monopattino non necessita di un'assicurazione obbligatori, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di incidenti che producono danni a persone o cose. Tant'è che a Milano ci sarà il primo processo per il monopattino elettrico che vedrà protagonista il guidatore del monopattino e il rappresentante legale dell'azienda che fornisce i mezzi a noleggio, una causa sia civile che penale. Il governo e il ministro Costa per puntare come al solito a un finto green, hanno ideato il bonus monopattino, dimenticandosi la necessità di un apposito piano per la mobilità in grado di far coesistere i monopattini elettrici con pedoni, ciclisti e automobilisti. Sono riusciti a trasformare le nostre città in vere e proprie giungle, mentre loro girano non curanti con le auto blu, ignari dei pericoli a cui sono invece sottoposti i comuni mortali". (Com)