Roma: al via riqualificazione mercato San Silverio, 42 box demoliti e sostituiti con 33 nuovi stalli

- Sono partiti i lavori di riqualificazione per la regolarizzazione e messa in sicurezza del mercato San Silverio, nel Municipio XIII. L’intervento mira al rilancio complessivo dell’area mercatale, sorta circa 50 anni fa sull’omonima via di San Silverio, nei pressi di via Gregorio VII. "Per la prima volta dopo decenni di dimenticanza, regolarizziamo e mettiamo in sicurezza il mercato San Silverio. Per riqualificarlo, abbiamo stanziato ‪1.320.745,00 euro: l’obiettivo è quello di restituirlo entro aprile 2021 a operatori e cittadini, che meritano di lavorare e fare la spesa in sicurezza. Vogliamo che la struttura, vicina a via Gregorio VII e piazza San Pietro, sia frequentata anche dai turisti, nell’ottica di un rilancio dei mercati di Roma come luoghi di tipicità ed eccellenza", dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma. A partire dal 6 luglio scorso, gli operatori sono stati spostati nel parcheggio di Largo Micara, per consentire lo svolgimento dei lavori e la prosecuzione dell’attività commerciale. Per agevolare il loro trasferimento, dopo l’installazione dei servizi igienici e idrici, si procederà all’illuminazione dell’area. Il parcheggio attiguo, destinato ai bus turistici e rimasto inutilizzato in questo periodo, sarà temporaneamente utilizzato dai cittadini a titolo gratuito. (segue) (Com)