Roma: al via riqualificazione mercato San Silverio, 42 box demoliti e sostituiti con 33 nuovi stalli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In osservanza delle normative igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie, "è prevista in prima battuta la demolizione dei 42 box esistenti - si legge in una nota del Campidoglio - 16 dei quali non più attivi, che saranno sostituiti da 33 nuovi stalli da mettere a bando. Si procederà poi al totale rifacimento della pavimentazione, all’allaccio alla rete fognaria e, per ciascuno stallo, agli allacci idrici ed elettrici, nonché alla costruzione di una copertura di tutta l’area mercatale a protezione di operatori e utenti. Inoltre, l’Amministrazione sta lavorando a una futura trasformazione del mercato stradale in struttura plateatica: per questo, sono in via di definizione sia la predisposizione di un impianto antincendio, che di una recinzione fissa di tutta l’area. "Si è arrivati al progetto di riqualifica del mercato di San Silverio ascoltando gli operatori e programmando insieme l’inizio dei lavori. Quest’intervento s’inserisce nel programma di rilancio dei mercati del Municipio XIII: già nel 2017 si è provveduto al riassetto del mercato di piazza Ormea", conclude la presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta. (Com)