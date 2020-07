Omicidio Sacchi: fidanzata Del Grosso conferma, "nello zaino non c'erano soldi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valerio mi disse che era successo un casino e che aveva sparato a una persona". Giorgia, la fidanzata di Valerio Del Grosso, il ragazzo a processo per l'omicidio di Luca Sacchi, ha confermato oggi davanti ai giudici della Prima Corte d'Assise di Roma quello che aveva già detto agli investigatori poche ore dopo l'omicidio. La ragazza, tra le altre cose, ha riferito nuovamente che almeno tre persone, tra cui Del Grosso, le avevano detto che nello zaino non c'erano soldi. Nel corso della testimonianza ha anche confermato le circostanze relative al borsello rubato da Del Grosso e Paolo Pirino ad Anastasiya, fidanzata di Sacchi. "All'interno vi erano degli involucri di un paio di centimetri, uno o due e contenevano marijuana. Ho visto anche diverse sim per cellulare", ha ribadito.(Rer)